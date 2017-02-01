Пятеро жителей Авдеевки ранены, 24 квартиры и частных дома повреждены в результате артобстрелов за три дня

За трое суток артиллерийских обстрелов Авдеевки ранения получили пятеро местных жителей, а 24 здания и помещения были повреждены, сообщает в среду утром Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"За три дня сокрушительных обстрелов открыто 46 уголовных производств по ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины. Вследствие обстрелов ранены пятеро мирных жителей. Задокументировано 24 повреждения зданий, из которых шесть - квартиры, 18 - частные дома", - говорится в сообщении.