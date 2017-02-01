События

10:59 01.02.2017

Донецкая ОВГА вновь просит СЦКК договориться о "режиме тишины" в районе Авдеевки

Первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский сообщил о начале переговоров с представителями Совместного центра контроля и координации (СЦКК) относительно прекращения огня в районе г.Авдеевка для проведения ремонтных работы инфраструктуры.

"Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины. Вчера этот "режим" увидел датский министр иностранных дел, сегодня продемонстрируем его французам. Хотя лучше бы действительно прекратили обстрелы и дали нам возможность отремонтировать инфраструктуру", - написал он на своей странице в Фейсбук в среду.

Е.Вилинский также проинформировал, что с раннего утра среды в районе Авдеевки вновь начался ожесточенный бой, боевики применяют тяжелое вооружение.

"Температура теплоносителя несколько снизилась, но ночь мы устояли. Обратились к международным организациям с просьбой оказать содействие в доступе к газораспределительному оборудованию, чтобы увеличить объем подачи газа. Донецкая фильтровальная станция, разумеется, также остановлена. Обеспечивается циркуляция воды для предотвращения замораживанию оборудования", - сообщил он.

Также, по словам Е.Вилинского, за сутки из-за порыва компания "Вода Донбасса" потеряла почти 200 тыс. тон воды.

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