События

10:42 01.02.2017

Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", никто не пострадал

Боевики накануне вечером обстреляли контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области, пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, во вторник вечером вооруженные формирования почти 30 минут вели огонь по позиции КПВВ "Марьинка".

"Огонь в 18:40 террористы открыли из стрелкового оружия. Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории. Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились", - сказано в сообщении.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.

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