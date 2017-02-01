События

10:40 01.02.2017

Здание школы разрушено в результате вражеских обстрелов поселка Врубовка в Луганской области

В результате вражеских обстрелов поселка Врубовка Попаснянского района разрушено здание школы и несколько частных домов, сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в 5 утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района. В результате обстрелов есть разрушения частных домов, здание школы", - написала Т.Погукай на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Подробности обстрелов она пообещала сообщить позже.

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