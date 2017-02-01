В Авдеевке развернуты 11 пунктов обогрева, к восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 ед. техники

Спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают оказывать помощь жителям города Авдеевка, несмотря на то, что по состоянию на 7.00 1 февраля договоренность о режиме тишины не соблюдается и обстрелы продолжаются.

"31 января повреждено железнодорожное полотно сообщение Авдеевка – Очеретино. 4 пиротехнических расчета ГСЧС находятся в готовности для проведения работ по разминированию после наступления режима тишины, 2 пиротехнических расчета находятся в резерве", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, обнародованном в среду утром.

В Службе отмечают, что в Авдеевке развернуты 11 пунктов обогрева (7 ГСЧС, 3 стационарных, 1 благотворительной организации), в которые обратилось около 900 человек, обеспечено питание тремя полевыми кухнями.

Всего к аварийно восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 120 человек и 35 ед. техники; от Нацполиции - 63 человека и 3 ед. техники; от коммунальных служб города – 54 человека и 15ед. техники; от Авдеевского коксохимического завода - 23 человека и 7 ед. техники.

В ведомстве отмечают, что теплоснабжение в городе, где проживает около 22тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15 градусов тепла. Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены 3 мощных передвижных электростанции).

Температура воздуха окружающей среды составляет 15 градусов мороза. Отработаны вопросы эвакуации стариков из дома престарелых и около 12 тыс. человек в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек).

Организовано взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГСЧС Украины.