Экс-депутат Илья Пономарев прошел проверку на детекторе лжи, защита просит прекратить его уголовное преследование

Защита бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, обвиняемого в растрате $450 тыс. фонда "Сколково", просит следствие прекратить его уголовное преследование в связи с прохождением им "детектора лжи", подтвердившим его невиновность.

"Мой подзащитный успешно прошел исследование на полиграфе, и 31 января данные были переданы в Следственный комитет РФ",- сообщила "Интерфаксу" в среду адвокат экс-депутата Мария Баст.

Она отметила, что экс-парламентарий "представил следствию исчерпывающие доказательства, что в его взаимодействии с фондом "Сколково" отсутствует состав преступления".

"В связи с этим я ходатайствовала перед СК РФ о прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного Ильи Пономарева",- добавила адвокат.

По ее словам, исследование было проведено специалистом, имеющим опыт работы более 20 лет, экспертом Института криминалистики ФСБ России.

М.Баст подчеркнула, что исследование отвечает требованиям инструкции об организации проведения психофизиологических исследований с применением полиграфа в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ, утвержденной приказом №64 от 09.12.2010 года.

В апреле 2015 года Госдума шестого созыва лишила неприкосновенности депутата от фракции "Справедливая Россия" И.Пономарева и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Соответствующее представление Генпрокуратуры РФ поддержали представители всех фракций. Басманный суд 17 июля прошлого года санкционировал заочный арест депутата по делу о растрате. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

Следствие в конце июня 2015 года предъявило И.Пономареву заочное обвинение в пособничестве в растрате (ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ) $750 тысяч фонда "Сколково", выделенных по договору на выполнение научно-исследовательских работ и чтение лекций. Он был объявлен в международный розыск.

Второй фигурант дела Алексей Бельтюков также объявлен в международный розыск и арестован заочно. Согласно материалам дела, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение).

В декабре 2015 года Федеральная служба судебных приставов завершила исполнительное производство в отношении И.Пономарева по взысканию с него задолженности в пользу фонда "Сколково". "Исполнительное производство в отношении И.Пономарева окончено фактическим исполнением. С него взыскана вся сумма долга, а также исполнительный сбор", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Речь идет о финансовых претензиях фонда "Сколково", обратившегося в 2013 году в Гагаринский суд Москвы с иском, который был удовлетворен частично - на 2,7 млн рублей. По мнению защиты И.Пономарева, это делает претензии следователей к экс-парламентарию незаконными.

10 июня 2016 года Госдума досрочно лишила И.Пономарева депутатских полномочий. Позднее Верховный суд РФ признал это решение законным, отклонив жалобу его защиты на соответствующее постановление нижней палаты парламента.