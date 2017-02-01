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09:40 01.02.2017

НАБУ обеспокоено ростом рейдерства с использованием Госреестра прав собственности

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отмечает рост количества рейдерских захватов с использованием Государственного реестра прав собственности, намерено внести предложение курирующему их Минюсту для исправления ситуации, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас массово идет рейдерство из-за вмешательства в реестр права собственности: у нас массовые обращения по поводу того, что выбрасывается законный собственник, вбрасывается кипрская компания... Новая форма рейдерства", – сказал он на пресс-конференции во вторник.

А.Сытник уточнил, что недавно было захвачено здание в центре Киева с автоматчиками. "Пришла представитель кипрской компании и сказала: "Смотрите, мы уже новые собственники, потому что нас внесли в реестр", – описал он ситуацию.

По словам директора НАБУ, он проведет рабочую встречу с министром юстиции для обсуждения этого вопроса.

"У НАБУ есть полномочия вносить представление об устранении причин и условий, которые содействуют коррупции. Мы изучим этот вопрос и внесем предложения в Минюст", – сказал А.Сытник.

В то же время Минюст неоднократно заявлял, что последнее время ему удалось резко снизить количество рейдерских захватов с использованием госреестра благодаря созданию в начале 2016 года комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации и вступлению в силу "антирейдерских" поправок в законы о госрегистрации с начала ноября 2016 года.

По информации секретаря комиссии, директора департамента государственной регистрации и нотариата Виталия Гайдука, в 2016 году комиссия получила свыше 1 тыс. жалоб, из которых удовлетворено более 500.

В то же время с 1 февраля 2017 года Минюст привлекает к работе этой комиссии представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и Офиса бизнес-омбудсмена.

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