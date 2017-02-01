Жебривский: ночь в Авдеевке прошла "относительно спокойно" – боевики били из "Градов", артиллерии и танков, но меньше

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает, что минувшей ночь у Авдеевки продолжали наносить удары из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и танков, однако интенсивность огня была ниже, чем в предыдущие периоды.

"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Российские боевики продолжали стрелять из градов, пушек и танков. Но несравненно со вчерашним днем. Удалось даже немного поспать и жителям измученного города, и защитникам", - написал он в своей странице в Фейсбук в среду утром.

Говоря о ситуации в городе, глава Донецкой ОВГА сообщил, что ночью, по техническим причинам, температура в теплосетях города несколько упала, но работникам Авдеевского коксохимического завода уже удалось ее поднять.

"Сейчас температура теплоносителя 35 градусов. Вода в городе есть, давления хватает, чтобы поднять воду до 4 этажа многоэтажек. Газ в домах тоже есть. В город прибыло 8 грузовиков помощи", - написал П.Жебривский.