Поезд "Львов-Перемышль" сбил легковушку, водитель который объехал закрытый шлагбаум и выехал на пути

37-летний водитель автомобиля "Фольксваген" был госпитализирован в результате столкновения автомобиля со скорым поездом "Львов-Перемышль", сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 16.45 вторника на железнодорожном переезде в городе Судова Вышня Мостиского района. Водитель легкового автомобиля объехал закрытый шлагбаум, выехал на железную дорогу и попал под скорый поезд "Львов-Перемышль".

Водитель доставлен в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства.