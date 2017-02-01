Справки о несудимости с 1 февраля будут выдавать сервисные центры МВД

С 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости, сообщили в Главном сервисном центре Украины.

"Наш приоритет реформы – это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам. Возможность теперь получить справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД - это расширение географии услуг, получения ее в удобное время, быстрая подача запроса, благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов. Самое главное, мы работаем над тем, чтоб уже вскоре справку смогли заказать и получить в один "клик", не выходя из дома", - следует из сообщения руководителя Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия в пресс-службе Главного сервисного центра МВД Украины во вторник.

Заказать справку можно будет со вторника по субботу, в удобное время с 9.00 до 18.00 (в субботу до 16.45), без обеденного перерыва и независимо от места регистрации, уточнили в пресс-службе.

Запрос на получение справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД, на месте.

Срок действия справки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки.

Предоставление справки осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.