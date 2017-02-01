Боевики 86 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, девять бойцов получили ранения, и еще девятеро травмы – штаб АТО

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне проведения АТО, в результате чего один военнослужащий погиб, девять бойцов ВСУ получили ранения, и еще девятеро – травмы.

"Всего зафиксировано 86 обстрелов. Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы", – говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, обнародованном на странице в Фейсбук в среду утром.

На Мариупольском направлении с 122-мм артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120-мм минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку - снайпер, а по Широкино - БМП боевиков.

На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 Град. Также они обстреливали наши позиции с 152-мм артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152-мм артиллерию было применено и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому – 120-мм минометы. Танк и БМП - также по Верхнеторецкому.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям со 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.