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06:31 01.02.2017

Трамп выдвинул Нила Горсача на пост судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Нила Горсача на пост судьи Верховного суда.

"Сегодня я сдержу очередное обещание американскому народу, выдвинув судью Нила Горсача судьей Верховного суда США", - сказал Д.Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, "у судьи Горсача выдающиеся юридические навыки, великолепный ум, невероятная дисциплина и поддержка со стороны обеих партий".

"Я отнесся к вопросу выдвижения этой кандидатуры очень серьезно и выбрал человека, чьи качества совершенно точно соответствуют тому, что нам требуется", - отметил американский президент.

Н.Горсачу 49 лет, он является одним из самых молодых кандидатов на эту должность, отмечают наблюдатели.

Он известен своими консервативными взглядами, и, как ожидается, поддержит администрацию в таких вопросах, как запрет на аборты, контроль над распространением оружия, свобода вероисповедания, смертные приговоры.

Верховный суд является высшей судебной инстанцией США. В состав суда входит девять судей, один из которых является председателем.

Суд обычно действует как апелляционный, но по ряду дел (например, касающихся дипломатов или исков одного штата к другому) может быть судом первой инстанции.

Судьи назначаются президентом с одобрения сената пожизненно и могут досрочно прекратить полномочия лишь в результате добровольной отставки или импичмента за совершённые преступления.

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