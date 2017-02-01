В суд направлено обвинение по инспекторам рыбохраны Черкасской области задержанных за взятку в $ 5 тыс.

Прокуратурой Черкасской области завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух работников Управления охраны, использования и воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства и коммерческого директора одного из предприятий области, сообщили в прокуратуре региона.

Правонарушители "обвиняются в вымогательстве и получении 23.11.2016 неправомерной выгоды в размере $ 5 тыс. за возвращение орудий лова, не привлечение лиц к административной ответственности, предусмотренной ч. 5 ст. 85, ч. 1 ст. 85-1 КУоАП и в дальнейшем обеспечения беспрепятственного вылова последними рыбы на территории Кременчугского водохранилища, в пределах реки Днепр, на территории Черкасской области", следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Черкасской области во вторник на сайте ведомства.

Правонарушения инспекторов квалифицированы по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а их пособника – по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.