События

04:08 01.02.2017

Новый руководитель погранслужбы назначен в США

Роналд Витиелло назначен администрацией президента США на должность главы пограничной службы страны, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Около недели назад его предшественник Марк Морган "ушел в отставку под давлением", отмечается в сообщении.

"Я рад объявить о назначении Рона Витиелло на пост главы пограничной службы", - написал в "Твиттере" таможенной и пограничной службы США ее действующий комиссар Кевин Макалинан.

Ранее сообщалось, что М.Морган оставил должность на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о намерениях построить стену на границе с Мексикой, а также увеличить ряды пограничников на 5 тыс. человек.

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