Во время проведения "Евровидения-2017" в Киеве будут проходить масштабные культурно-художественные мероприятия - КГГА

Во время проведения "Евровидения" в Киеве планируют провести ряд масштабных мероприятий, которые покажут самобытность украинской культуры и ее одновременную принадлежность к современному европейскому культурному контексту, заявили в Киевской городской государственной администрации во время встречи с делегацией Стокгольмского городского совета.

"Чтобы показать самобытную украинскую культуру и одновременно нашу принадлежность к современному европейскому культурному контексту, во время проведения "Евровидения" в Киеве будет проведен ряд масштабных художественных мероприятий, в частности, международный арт-фестиваль Face of Art и неделя современного искусства Kyiv Art Week с привлечением украинских и иностранных художников. Каждое такое мероприятие должно работать на имидж нашего города и страны во всем мире", – цитируют заявление заместителя председателя КГГА Анны Старостенко в пресс-службе мэрии во вторник.

Киевские власти, благодаря сотрудничеству с стокгольмской мэрией, составили четкий и понятный план подготовки к песенному конкурсу, на реализацию которого выделено 200 млн. грн., уточнила А.Старостенко.

По ее словам, во время "Евровидения" в Киеве кроме международных мероприятий, состоятся концерты Киевского национального академического театра оперетты "Европейский калейдоскоп" и праздничные представления в театрах города. На Троицкой, Софийской, Контрактовой и Почтовой площадях планируется обустроить развлекательные зоны.

Во время встречи, президент Стокгольмского городского совета Ева-Луиза Эрландсон Слорак подчеркнула важность работы с волонтерами. Так, при проведении конкурса в 2016г. в Стокгольме их было около 500 человек. Они обеспечивали информационное сопровождение песенного конкурса и являлись модераторами для иностранных туристов в городе. Для украинских волонтеров в апреле запланировано проведение специальных тренингов.

Кроме того, А.Старостенко рассказала, что "для удобства туристов в центральных районах будут установлены сенсорные информационные центры. Кроме того, большое внимание мы уделяем именно развитию туристической инфраструктуры, создавая новые экскурсионные маршруты".

По итогам встречи участники отметили важность дальнейшего сотрудничества не только в рамках подготовки к «Евровидению-2017», но и в сфере гендерной политики, сотрудничества с негосударственными учреждениями и общественными объединениями.