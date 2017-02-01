СБ ООН обеспокоен ухудшением ситуации на востоке Украины, призывает к возобновлению режима прекращения огня

Члены Совета Безопасности (СБ) ООН призывают к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины.

"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня", - говорится в заявлении для прессы СБ ООН.

Отмечается, что СБ ООН "выразил серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и его серьезным влиянием на местное гражданское население".

"Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения", - подчеркивается в документе.

Совет Безопасности заявил о "своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о "необходимости строгого соблюдения резолюции 2202 (2015), подтверждающей "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".

В свою очередь в ООН заявили, что "глубоко обеспокоены эскалацией вооруженных действий в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта на востоке Украине".

"Нас особенно беспокоит судьба гражданских лиц, находящихся в зоне конфликта. Рост насилия является прямым нарушением Минских договоренностей", - говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

ООН призывает все стороны "немедленно прекратить военные действия, в полном объеме соблюдать режим прекращения огня", предоставить "немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ" международным гуманитарным организациям для оказания помощи пострадавшему населению, а также обеспечить Миссии ОБСЕ возможность наблюдать за ситуацией и докладывать о ней.

На четверг запланировано открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на востоке Украины. Встреча членов Совета пройдет под председательством посла Украины, который займет кресло председателя с 1 февраля.