События

02:48 01.02.2017

Представители Украины и США обсудили участие Воздушных сил ВСУ в международных учениях "Rapid Traident-2017" и "Clear Sky-2018"

На встрече во вторник в Виннице украинские и американские военные обсудили участие Воздушных сил Украины в международных учениях и другие направления двустороннего военного сотрудничества, сообщили в пресс-центре командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Во время встречи с иностранной делегацией украинской стороной был проведен ряд брифингов, в частности относительно участия сил и средств Воздушных Сил ВС Украины в международных учениях "Rapid Traident-2017" и "Clear Sky-2018", перспективных направлений развития беспилотной авиации Вооруженных сил Украины, других направлений двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес", – следует из сообщения на сайте Министра Обороны Украины во вторник.

Руководителем рабочей группы украинской стороны выступал полковник Сергей Потоцкий, иностранную группу представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине возглавлял военно-воздушный атташе аппарата атташе по вопросам обороны майор Майкл Беард.

Кроме того, стороны обсудили вопросы программы обмена офицерами и курсантами, предложения украинской стороны относительно материально-технической и консультативно-совещательной помощи со стороны США для нужд поисково-спасательного обеспечения полетов авиации ВСУ.

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