При согласии населения, власти начнут эвакуацию из Авдеевки - Жебривский

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать, заявил Павел Жебривский.

"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет - мы будем вывозить", – заявил телеканалу "Громадське" председатель военно-гражданской администрации Донецкой области П.Жебривский во вторник.

Также председатель ДонОГА отметил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.

"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", - сказал он.