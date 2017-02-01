События

00:09 01.02.2017

При согласии населения, власти начнут эвакуацию из Авдеевки - Жебривский

Авдеевская больница обеспечена светом и лекарствами, и пока потребности в эвакуации нет, но желающих покинуть город могут эвакуировать, заявил Павел Жебривский.

"Сейчас мы не видим необходимости в эвакуации, но, если родители захотят вывезти детей добровольно, мы поможем. Начнем добровольную эвакуацию для того, чтобы дети не слышали этих "бахов". На сегодня уже есть обращения, у нас есть куда эвакуировать, есть на чем. У нас есть транспорт, работает штаб, работает стационарная связь. Тех, кто хочет - мы будем вывозить", – заявил телеканалу "Громадське" председатель военно-гражданской администрации Донецкой области П.Жебривский во вторник.

Также председатель ДонОГА отметил, что местная больница обеспечена двумя генераторами – одним рабочим, а вторым запасным.

"Ни на минуту больница не оставалась без питания, мы можем оказать помощь всем нуждающимся. Лекарств достаточно", - сказал он.

ВАЖНОЕ

Причиной происходящего в Авдеевке являются провокационные действия с обеих сторон – Хуг

Три человека умерли от гриппа в Украине за предыдущую неделю

Гройсман в Авдеевке: ситуация полностью контролируемая, подача тепла осуществляется на минимальном уровне

Боевики почти полсотни раз обстреляли ВСУ; по позициям у Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия

МИД Украины выразило протест в связи с посягательствами Московского патриархата на здания "Древнего Херсонеса"

ПОСЛЕДНЕЕ

Средств на счетах Донецкой ОГА достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки – Гройсман

МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста – Рева

Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки, функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни

США обеспокоены витком насилия на востоке Украины

Генсек ООН надеется, что Трамп отменит ограничения на въезд в США иностранцев

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА