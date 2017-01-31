События

23:47 31.01.2017

Средств на счетах Донецкой ОГА достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что средств на счетах Донецкой областной военно-гражданской администрации достаточно для обеспечения потребностей Авдеевки.

"Сегодня денег на счетах областной военно-гражданской администрации, в городе - денег сегодня достаточно. Казначейство работает, как часы, никаких задержек финансирования нет", - сказал премьер на брифинге в Киеве во вторник.

Он добавил, что если будет необходимо дофинансирование, то оно будет правительством выделено.

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