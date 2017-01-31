События

22:19 31.01.2017

Спасатели продолжают помогать жителям Авдеевки, функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни - ГСЧС

Спасатели продолжают оказывать помощь жителям города Авдеевка, где функционируют мобильные пункты обогрева и полевые кухни, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 20.00 в мобильные пункты обогрева обратилось 881 человек, из них 236 человек пожилого возраста и 186 детей. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают 3 полевые кухни", следует из сообщения на сайте ведомства во вторник вечером.

Координацией мероприятий по защите населения и проведения аварийно-восстановительных работ в Авдеевке осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

К аварийно-спасательным и смежным работам привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС Украины - 90 человек и 30 единиц техники.

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