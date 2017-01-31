События

21:31 31.01.2017

Генсек ООН надеется, что Трамп отменит ограничения на въезд в США иностранцев

Генсек ООН Антониу Гутерриш во вторник выразил надежду на быструю отмену запрета на въезд в США граждан ряда мусульманских стран, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По словам генсека, он надеется, что это произойдет "как можно раньше". По словам А.Гутерриша, введенные меры, вряд ли позволят эффективно защитить США от террористической угрозы.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп своим указом на 120 дней ограничил въезд в Соединенные Штаты беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну из семи мусульманских государств: Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

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