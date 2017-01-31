Экс-глава правления банка Михайловский Дорошенко взят под стражу с залогом в 160млн грн

Днепровский райсуд Киева изменил меру пресечения бывшему председателю правления банка Михайловский Игорю Дорошенко с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога, сообщила пресс-секретарь прокуратуры г.Киева Надежда Максимец.

В своей странице в Фейсбук во вторник вечером она сообщила, что по решению суда И.Дорошенко может внести залог в размере 160млн грн.

"В ходе судебного заседания прокурором были приведены неопровержимые доказательства ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого, а также наличия рисков уклонения его от следствия. Суд, учитывая приведенные обстоятельства, поддержал позицию прокуратуры и изменил экс-председателю правления банка Михайловский меру пресечения", - написала Н.Максимец.

И.Дорошенко был взят под стражу сразу после оглашения решения.

Как сообщалось, 27 января И.Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления ему нового подозрения (кроме хищения имущества дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства). Как сообщил экс-глава банка в своей странице в "Фейсбук", это время он находился в больнице.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем (проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием соответствующих подтверждающих документов)", - написал он во вторник.