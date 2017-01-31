События

19:45 31.01.2017

Все застрявшие под землей 203 горняка шахты им.Засядько подняты на поверхность

Шахта им.Засядько (Донецк) с помощью генератора смогла поднять на поверхность всех 203 шахтеров, которые рано утром во вторник застряли под землей из-за повреждения электроподстанции, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Все 203 горняков подняты на поверхность из шахты "Засядько". С 14:00 работал генератор, подал ток на подъемное устройство, который по 10 человек поднимал шахтеров", – написал он на своей странице в Facebook.

М.Волынец уточнил, что сейчас никто в шахту не выпускается, и только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом.

ПАО "Шахта им.Засядько" находится на неподконтрольной территории – это один из крупнейших в Украине производителей коксующегося угля. Учредителями ПАО являются государство в лице ФГИ (владеет 16,04% акций) и организация арендаторов шахты.

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