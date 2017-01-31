События

19:09 31.01.2017

Боевики почти полсотни раз обстреляли ВСУ; по позициям у Авдеевки били "Грады", танки и 152-мм артиллерия

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях в зоне проведения АТО, при чем преимущественно используют крупнокалиберную артиллерию и к 18.00 вторника совершили 46 обстрелов, в результате чего двое бойцов ВСУ получили ранения, и еще двое – травмы.

"На Донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 "Град". Также они обстреливали наши позиции из 152 миллиметровой артиллерии. Многократно огонь вели танки. По Авдеевке, Опытному и Верхнеторецкому - 120 миллиметровые минометы, а по Луганскому – гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, обнародованном на странице в Фейсбук во вторник вечером.

Кроме этого, на Мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии боевики обстреливали Водяное и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалык - снайпер.

На Луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по украинским позициям из 82 миллиметровых минометов в районе Крымского, Троицкого и Новозвановки.

"В общем зафиксировано 46 обстрелов. Двое наших военных ранены, двое травмированы", - подытожили в пресс-центре штаба АТО.

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