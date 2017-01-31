Ассоциация юристов Украины призывает принять меры по освобождению крымского адвоката Курбединова

Ассоциация юристов Украины призывает правительственные институции принять все необходимые меры для освобождения адвоката крымских мусульман и политзаключённых оккупированного Крыма Эмиля Курбединова и гарантирования деятельности адвокатов на территории Крыма.

Соответствующее открытое обращение о недопустимости преследования адвокатов в Крыму обнародовано на сайте ассоциации.

"Преследования за профессиональную деятельность адвокатов Российской Федерацией на территории Крыма требуют неотложного реагирования украинской власти и международного сообщества", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в обращении сказано, что Россия в очередной нарушает основные положения о роли адвокатов, принятые VIII Конгрессом ООН по предотвращению преступлений, которые гарантируют возможность беспрепятственного осуществления адвокатами своей деятельности, тем самым нарушая права граждан на свободу, неприкосновенность, справедливое и открытое рассмотрение дела беспристрастным судом, а также право на защитника.

Как сообщалось, 26 января силовики, представившиеся сотрудниками центра "Э" МВД Крыма, задержали Э.Курбединова, провели обыски у него в офисе и по месту жительства, где зарегистрирована адвокатская коллегия. Из помещения суда Э.Курбединова увели под охраной, арестовав на 10 суток.