ГСЧС развернула в Авдеевке 7 мобильных пунктов обогрева

На территории города Авдеевка спасатели Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области развернули семь мобильных пунктов обогрева, для обслуживания которых задействованы 25 человек личного состава.

Как сообщила во вторник пресс-служба ГУ ГСЧС Украины, по состоянию на 18:00 в мобильные пункты обогрева обратилось 490 человек, из них 170 человек пожилого возраста и 101 ребенок. Наряду с мобильными пунктами обогрева работают три полевые кухни.

"Пункты обогрева обеспечены тепловыми пушками и подключены к генератору 88 кВт, в них можно согреться, получить горячий чай, еду и зарядить мобильные телефоны", - говорится в сообщении.

Общую координацию мероприятий по защите населения и проведения аварийно-восстановительных работ осуществляет областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Всего на территории области в аварийно-спасательных и других неотложных работ привлечено 229 человек и 54 единицы техники, в том числе от ГСЧС – 90 человек и 30 единиц техники", - говорится в информации.