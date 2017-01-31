МИД Украины выразило протест в связи с посягательствами Московского патриархата на здания "Древнего Херсонеса"

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД Российской Федерации в связи с анонсированными намерениями Крымской и Симферопольской епархии УПЦ (Московского патриархата) изъять в церковную собственность часть зданий украинского объекта "Древний город Херсонес Таврический и его хора", внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В ноте в очередной раз высказывается требование к РФ как государства, которое осуществляет незаконную временную оккупацию украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств в соответствии с международным правом", - сообщает пресс-служба МИД Украины во вторник.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство отмечает, что, находясь в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, стороной которой является Российская Федерация.

В ноте также привлекается внимание к положениям Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, в которых государство, осуществляющее оккупацию, обязана обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

"МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться Украинской стороной как нарушение Россией своих обязательств как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности", - заявили в МИД Украины.

Как сообщалось, Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата) просила Росимущество передать ей в безвозмездное пользование на 50 лет 24 объекта, ранее входивших в имущественный комплекс Владимирского Херсонесского мужского монастыря в Севастополе.