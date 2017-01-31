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18:16 31.01.2017

Спикер высокого представителя ЕС призывает к немедленному прекращению боев в районе Авдеевки

Обстрелы г.Авдеевки Донецкой области из запрещенного оружия являются вопиющим нарушением режима прекращения огня, предусмотренного Минскими соглашениями, заявляет спикер высокого представителя Европейского Союза.

"Напряженные боевые действия вблизи Авдеевки, которые продолжаются последние дни, с тяжелыми обстрелами из запрещенного оружия и большим количеством жертв, является вопиющим нарушением режима прекращения огня, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Это подвергает большому риску мирных жителей", - сказано в заявлении спикера, которое обнародовано на официальной странице Представительства ЕС в Украине в соцсети "Фейсбук" во вторник.

Кроме того, отмечается, что обострение ситуации привело к серьезным разрушениям объектов, обеспечивающих местное население базовыми коммунальными услугами.

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий. Результатом этого должен стать также ремонт важнейшей инфраструктуры. Повсеместное соблюдение режима прекращения огня является крайне важным шагом в направлении полного выполнения Минских соглашений, что является основой для мирного и долгосрочного решения конфликта – с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в заявлении.

В ЕС также настаивают на предоставлении полного и неограниченного доступа ко всем зонам конфликта для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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