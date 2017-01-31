Туск проинформировал глав государств и правительств стран ЕС о программе саммита в Мальте

Неформальная встреча Евросоюза на высшем уровне на Мальте 3 февраля начнется с обсуждения внешних аспектов миграции как части комплексной стратегии ЕС, разрабатываемой в течение последних двух лет, объявил председатель Европейского Совета Дональд Туск в письме-приглашении европейским лидерам.

"После стабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье, наше внимание будет сосредоточено на этот раз на оперативных мерах по решению проблем, связанных с массовыми потоками нелегальных мигрантов в Центральном Средиземноморье. Потоки находятся на рекордном уровне, слишком много людей умирают, пытаясь достичь Европы, и весна приближается быстро", - отметил Д.Туск, текст письма которого распространен во вторник в Брюсселе.

Он сообщил, что ЕС продолжит свою долгосрочную работу с африканскими партнерами в рамках "Плана действий Валлетты". "Но ситуация на местах требует немедленных и срочных мер в Ливии и вокруг нее, откуда отправляется подавляющее большинство нелегальных мигрантов. Усилия по стабилизации Ливии сейчас важнее, чем когда-либо", - подчеркнул глава Европейского Совета.

Вместе с тем он обратил внимание на важность защиты внешней границы ЕС при одновременной помощи ливийским властям по обеспечению достойных условий приема мигрантов на своей территории.

Д.Туск также отметил, что ситуация в Центральном Средиземноморье иная и еще более сложная, чем на востоке Средиземноморья, и ЕС должен проявлять инновационный подход. Глава Евросовета ожидает, что по итогам дискуссии будет принята "амбициозная декларация с изложением в ясной и конкретной форме пути вперед".

В ходе обеда руководителей стран ЕС, продолжил Д.Туск, будет возможность "свободно обменяться мнениями по другим международным проблемам и международной обстановке". Пойдет также речь о реализации заключений, принимаемых на заседаниях Европейского Совета, и об улучшении доведения до общественности его деятельности.

После обеда состоятся пресс-конференции, за которыми последует встреча глав государств и правительств в составе 27 стран (без Великобритании) для обсуждения подготовки юбилейного заседания 25 марта по случаю 60-й годовщины подписания Римского договора.

Д.Туск напомнил европейским лидерам, что направил им подготовленный совместно с Италией концептуальный документ, который послужит основой для открытой дискуссии о будущем ЕС, и, кроме того, письмо 31 января со своими размышлениями о будущем Евросоюза.

Он рассчитывает, что обсуждение на Мальте поможет в дальнейшем подготовить заявление в связи с юбилеем Римского договора.

"Рим должен стать моментом празднования и единства, а также возможностью коллективно сформировать видение (Евросоюза - ИФ) на ближайшие годы", - отметил председатель Европейского Совета.