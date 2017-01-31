Трое украинских бойцов пострадали в зоне АТО во вторник - Мотузяник

В зоне проведения антитеррористической операции во вторник, 31 января, двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения, еще один травмирован, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник интернет изданию "Украинская правда".

"По оперативной информации: двое раненых, еще один получил боевую травму. 25 обстрелов по всей линии соприкосновения по состоянию на сейчас", – сказал А.Мотузяник "Украинской правде" по состоянию на 16.30 вторника, 31 января.

Ранее во вторник А.Мотузяник сообщил, что ОБСЕ и совместный центр координации контроля прекращения огня пытаются повлиять на боевиков, чтобы договориться о прекращении огня для ремонта коммунальной инфраструктуры, а также для того, чтобы боевики забрали тела своих погибших.

Также он уточнил, что в воскресенье, 29 января, в результате боевых действий в зоне АТО погибли четверо, а не пять военнослужащих.