Новое правительство Литвы намерено продолжать сотрудничество с Украиной в сфере безопасности

Смена правительства в Литовской Республике не привела к изменениям в политике безопасности, и все обязательства в сотрудничестве с Украиной будут продолжены, сообщил литовский министр охраны края Раймундас Кароблис.

"45 дней назад в нашей стране заработало новое правительство. Это не привело к изменениям в политике безопасности, это направление даже усиливается. Все обязательства, которые мы имеем в сотрудничестве с Украиной, будут продолжены. Такова политика нашего парламента, его решение относительно Украины поддерживает все общество", - сказал Р.Кароблис во время встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко, сообщается на официальной странице украинского Генштаба в соцсети Фейсбук во вторник.

Р.Кароблис также выразил украинской стороне соболезнования в связи с гибелью украинских военных во время обострения ситуации на Донбассе в течение нескольких прошлых дней.

В свою очередь В.Муженко поблагодарил правительство Литвы за помощь в развитии Вооруженных сил Украины и за поддержку во время отражения российской агрессии.

"Наши отношения развиваются динамично и продуктивно. Уверен, что такими они будут и в дальнейшем", - сказал В.Муженко.