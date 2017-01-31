События

16:59 31.01.2017

Ремонтные бригады готовы преступить к восстановлению энергоснабжения в Авдеевке, как только прекратится огонь

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для обеспечения начала восстановительных работ в Авдеевке Донецкой области необходимо обеспечить устойчивое прекращение огня.

Как сообщает во вторник пресс-служба президента Украины, в ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации по безопасности в районе авдеевской промзоны П.Порошенко отметил, что всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередачи, две из них были повреждены ранее, а на протяжении последних боевых действий были повреждены еще две линии.

"Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады по докладу главы ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - подчеркнул П.Порошенко

По словам президента, приняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов.

"По моему поручению военные развернули все, начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", - сказал П. Порошенко и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

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