Тарута: Обстрел Авдеевки может привести к гуманитарной катастрофе

Обстрелы в г.Авдеевка Донецкой области связаны с тем, что этот город является стратегически важной точкой - крупнейшим железнодорожным и промышленным узлом, заявляет народный депутат Украины Сергей Тарута.

"Там один из главных железнодорожных узлов, поэтому, я думаю, для инфраструктуры "ДНР" это представляет большой интерес. И только вмешательство России и их влияние на собственных боевиков сможет обеспечить хотя бы временное перемирие", - сказал С.Тарута в эфире телеканала "112".

"За это время украинская сторона сможет починить ЛЭП, восстановить подачу газа на Авдеевский коксохимический завод, и вернуть жителям города свет и тепло. А это сейчас критически важно для недопущения гуманитарной катастрофы в городе", - добавил он.

Также депутат уверен, что эти обстрелы никак не повлияют на проведение и результат минских переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку, по его мнению, в Минске будут рассматриваться более масштабные условия. Но при этом он уточнил, что крайне важно доносить информацию о ситуации и в Авдеевке, и на линии фронта в целом до мирового сообщества, так как это поможет актуализировать украинский вопрос и привлечь внимание к происходящему.

С.Тарута выразил поддержку солдатам, находящимся на передовой и мирным жителям Авдеевки, страдающим от результатов обстрелов.