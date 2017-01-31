Украина дополнит иск против РФ фактами обстрелов Авдеевки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина дополнит свой иск в Международный суд ООН против России фактами обстрелов г.Авдеевки (Донецкая область).

"Когда 25 тыс. человек остались без электрики и более чем 15 тыс. человек при такой температуре остались без тепла и то, что делает сейчас правительство Украины с целью помочь, то, что переключили коксохим (Авдеевский коксохимических завод - ИФ) на поддержку тепловых сетей – это очень важно. Но это военное преступление – не давать ремонтировать гражданскую инфраструктуру, сознательно обрекать тысячи человек на то, что они не могут получить тепло. Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы вместе, к сожалению, наблюдаем в последние дни", - сказал П.Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном во вторник в Мариуполе (Донецкая область).

По словам министра иностранных дел, в ситуации с Авдеевкой имеет место сознательная эскалация и сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы.

Как сообщалось, 16 января 2017г Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.