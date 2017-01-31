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16:26 31.01.2017

ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий на Донбассе

Интенсивные боевые действия в районе Авдеевки в последние несколько дней, включая обстрелы с применением запрещенного оружия, приводят к значительному числу жертв и являются грубым нарушением соглашения о прекращении огня, предусмотренного минскими договоренностями, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Это подвергает мирных жителей серьезному риску. Кроме того, последние события вызвали серьезные сбои в предоставлении базовых услуг местному населению", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Мы призываем немедленно прекратить боевые действия. Это также позволит провести срочный ремонт критических инфраструктур. Полное соблюдение режима прекращения огня является важным шагом на пути к всеобъемлющему осуществлению минских соглашений, которые представляют базу для мирного и устойчивого урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении представителя ЕВС.

В документе подчеркивается, что специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть предоставлен полный и неограниченный доступ ко всем районам, затронутым конфликтом.

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