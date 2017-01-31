Львов примет решение о приеме на баланс участка под новый полигон ТБО после выводов спецкомиссии - Бабак

Власти Львова примут решение о приеме участка, выделенного Львовской областной государственной администрацией под строительство нового полигона и завода по переработке ТБО на основании выводов специальной комиссии, сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Сергей Бабак.

"Окончательный вывод, может ли на этом участке быть мусороперерабатывающий комплекс с полигоном, должна дать эта комиссия", - сказал он на брифинге во вторник во Львове.

По словам С.Бабака, участок, выделенный Львовской ОГА в Яворовском районе коммунальному предприятию "Збыранка", в данное время не принят на баланс предприятия.

"Если будет сделан вывод, что этот участок по своим параметрам не может быть использован под те параметры, которые мы объявляли, – полигон и мусороперерабатывающий комплекс, то какой смысл ее брать?" – отметил он.

Комиссия, созданная в понедельник, 30 января, будет работать на протяжении двух недель, ее результаты будут обнародованы.

С.Бабак сказал, что власти Львова не прекращают поиск участка под новый полигон ТБО.

Как сообщалось, 27 января во время рабочей поездки премьер-министра В.Гройсмана во Львов было принято решение о передаче участка площадью 12,8 га на территории бывшего госпредприятия "Сирка" в Яворовском районе под строительство нового полигона ТБО и комплекса по переработке отходов.

30 января глава Львовской ОГА Олег Синютка подписал распоряжение о передаче этого участка львовскому коммунальному предприятию "Збыранка", специализирующемуся на утилизации и захоронении отходов.