НВФ за 2,5 суток осуществили 10 попыток штурма украинских сил возле Авдеевки, бои продолжаются

Незаконные вооруженные формирования за период с 29 января предприняли 10 штурмовых действий с целью завладения позициями Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, ремонтно-восстановительные работы в городе сейчас не ведутся из-за продолжения боев, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.

"Третий день подряд остается сложной обстановка вокруг населенного пункта Авдеевка. Начиная с утра 29 января незаконные вооруженные формирования ведут штурмовые действия позиций Вооруженных сил Украины, особенно вокруг Донецкой фильтровальной станции, а также промышленной зоны", - подчеркнул А.Петренко, которого цитирует сайт Минобороны.

По его данным, за двое с половиной суток зафиксировано десять штурмовых действий с целью завладения позициями ВСУ и улучшения тактического положения НВФ ОРДО.

"Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных Минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибра 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 и 82 мм. В целом за последние двое с половиной суток нами зафиксировано 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка", - приводит он подробности.

В результате агрессивных действий есть разрушения среди жилых кварталов, а также раненые среди местного населения.

"Совместный центр вместе со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ предпринимают все меры с целью введения режима тишины, прекращения активных действий противника и остановки использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники. Однако противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, увеличивает численность применяемых боеприпасов", - сообщил А.Петренко.

По его словам, в настоящее время ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления жизненно важных услуг для населения Авдеевки и Авдеевского коксохимического комбината не ведутся, поскольку идут активные боевые действия.