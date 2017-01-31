События

15:27 31.01.2017

В суд переданы производства по пожару в ночном клубе Львова

Полиция Львовской области передала в суд два уголовных производства, связанных с пожаром в ночном клубе MI100 в областном центе, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области со ссылкой на начальника управления Валерия Середу.

"Объявлено о подозрении 4 лицам. Директору ночного клуба и исполнителю огненного шоу, 32-летнему жителю Тернопольской области, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных государством требований пожарной безопасности). А 49-летнему жителю Львова и 43-летней львовянке, которые нанесли телесные повреждения сотруднику ГСЧС, объявлено подозрение по ч.2 ст.126 УК Украины (побои и истязание)", - сообщил В.Середа.

Начальник облуправления Нацполиции уточнил, что производство в отношении двух жителей Львова, избивших спасателя, передано в суд 31 января, а производство в отношении директора клуба и исполнителя огненного шоу – в конце минувшего года.

Как сообщалось, ночью 27 ноября в ночном клубе MI100 во Львове вспыхнул пожар во время проведения огненного шоу. На момент пожара в клубе находились более 200 человек. В результате за медпомощью обратились 26 человек, 14 из них госпитализировали. В ночь на 29 ноября умер один из двух пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии.

ВАЖНОЕ

Украина продолжает политику мирного урегулирования на Донбассе, несмотря на обострение ситуации в Авдеевке – Полторак

Режим тишины соблюдается на Ясиноватском направлении, в районе промзоны обстрелы продолжаются

Интенсивные бои в районе Авдеевки продолжаются, силы АТО с начала суток без потерь

На станции "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством

За двое суток под Авдеевкой 7 украинских военных погибли, 35 ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

НВФ за 2,5 суток осуществили 10 попыток штурма украинских сил возле Авдеевки, бои продолжаются

Красный Крест пытается доставить в Авдеевку гуманитарную помощь

Киевский метрополитен в 2016 г. впервые за 15 лет получил прибыль

НАБУ почти завершило расследование дела о расхищении "киотских средств"

Минобороны Украины и Литвы договорились о продолжении сотрудничества в 2017 году

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА