В суд переданы производства по пожару в ночном клубе Львова

Полиция Львовской области передала в суд два уголовных производства, связанных с пожаром в ночном клубе MI100 в областном центе, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области со ссылкой на начальника управления Валерия Середу.

"Объявлено о подозрении 4 лицам. Директору ночного клуба и исполнителю огненного шоу, 32-летнему жителю Тернопольской области, объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных государством требований пожарной безопасности). А 49-летнему жителю Львова и 43-летней львовянке, которые нанесли телесные повреждения сотруднику ГСЧС, объявлено подозрение по ч.2 ст.126 УК Украины (побои и истязание)", - сообщил В.Середа.

Начальник облуправления Нацполиции уточнил, что производство в отношении двух жителей Львова, избивших спасателя, передано в суд 31 января, а производство в отношении директора клуба и исполнителя огненного шоу – в конце минувшего года.

Как сообщалось, ночью 27 ноября в ночном клубе MI100 во Львове вспыхнул пожар во время проведения огненного шоу. На момент пожара в клубе находились более 200 человек. В результате за медпомощью обратились 26 человек, 14 из них госпитализировали. В ночь на 29 ноября умер один из двух пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии.