События

15:20 31.01.2017

Красный Крест пытается доставить в Авдеевку гуманитарную помощь

Международный комитет Красного Креста работает над тем, чтобы доставить гуманитарную помощь в г.Авдеевка Донецкой области, сообщается на странице организации в микроблоге Twitter.

"-18 (градусов мороза– ИФ) в Авдеевке: у людей нет воды, электричества и отопления. Мы работаем над тем, чтобы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении.

"Артобстрел повредил спальные районы и жизненно важную инфраструктуру. Военные действия продолжаются и люди начинают терять надежду", - отмечают в МККК.

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