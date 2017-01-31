Красный Крест пытается доставить в Авдеевку гуманитарную помощь

Международный комитет Красного Креста работает над тем, чтобы доставить гуманитарную помощь в г.Авдеевка Донецкой области, сообщается на странице организации в микроблоге Twitter.

"-18 (градусов мороза– ИФ) в Авдеевке: у людей нет воды, электричества и отопления. Мы работаем над тем, чтобы предоставить необходимую помощь", - говорится в сообщении.

"Артобстрел повредил спальные районы и жизненно важную инфраструктуру. Военные действия продолжаются и люди начинают терять надежду", - отмечают в МККК.