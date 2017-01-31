Киевский метрополитен в 2016 г. впервые за 15 лет получил прибыль

Коммунальное предприятие (КП) "Киевский метрополитен" в 2016 году впервые за последние 15 лет вышло на рентабельную работу и получило 76,1 млн грн чистой прибыли, за которую можно приобрести два новых вагона, сообщается на ее сайте компании.

"Однако из-за роста стоимости электроэнергии в три раза и увеличения минимальной заработной платы и, соответственно, всех законодательно установленных отчислений, в этом году Киевский метрополитен снова ожидает убыток до 1 млрд грн", – отмечает КП.

В то же время предприятие заявляет, что вопрос изменения тарифа пока не рассматривается, а финансовые показатели в настоящее время находятся на рассмотрении в профильных департаментах Киевской горгосадминистрации.

Компания напоминает, что в 2015 году ей удалось сократить чистый убыток в 4,7 раза – до 119,02 млн грн при росте выручки на 81,4% – до 1 млрд 310,35 млн грн.

"Киевский метрополитен" пока не сообщил данных о выручке в минувшем году, отметив лишь. что объем перевозки пассажиров сократился на 1,1 млн, или на 0,2% – до 484,6 млн.

Согласно данным предприятия, традиционно наиболее востребованной в 2016 году была станция "Лесная" – более 21 млн, тогда как в конце этого списка – станция "Днепр", которая приняла 1 млн пассажиров.

Святошино-Броварская линия из 18 станций перевезла в 2016 году 201 млн человек, Куреневско-Красноармейская – 169 млн, Сырецко-Печерская – почти 115 млн пассажиров. На двух последних наиболее востребованными в минувшем году были соответственно станция "Минская" (более 16 млн пассажиров) и "Лукьяновская" (более 14 млн), наименее – "Почтовая площадь" (почти 4 млн) и "Красный хутор" (1,6 млн).