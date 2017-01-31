НАБУ почти завершило расследование дела о расхищении "киотских средств"

Расследование уголовного производства о расхищении средств, выделенных в рамках Киотского протокола, практически завершено, отмечает директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Сейчас по этому делу есть 10 подозреваемых, 11-й находится за пределами Украины, по нему рассматривается ходатайство прокуратуры о заочном осуждении", - рассказал А.Сытник на брифинге во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, как расследуется дело о расхищении средств Киотского протокола.

То есть, по его словам, расследование дела "фактически завершено".

Как сообщалось, 21 января 2016 года детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту покушения на растрату государственных средств в размере 480 млн грн, выделенных Украине на основании Киотского протокола. Покушение состоялось в госпредприятии "Украинские экологические инвестиции" во время проведения тендерных процедур по капремонту светильников с лампами накаливания на светильники на основе LED-технологий. На причастность к расхищению государственных средств НАБУ проверяло всех участников тендера.

В ходе уголовного производства был арестован ряд лиц, в отношении еще двоих были приняты обвинительные приговоры, двое объявлены в национальный розыск и одно лицо - в международный.