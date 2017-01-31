Минобороны Украины и Литвы договорились о продолжении сотрудничества в 2017 году

Министерство обороны Украины и Министерство обороны Литвы договорились о продолжении сотрудничества в 2017 году.

Согласно сообщению пресс-службы украинского оборонного ведомства, министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис по результатам встречи подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию по ряду направлений, в частности, по подготовке военнослужащих ВСУ литовскими военными инструкторами в соответствии со стандартами НАТО, сотрудничеству в сфере обучения, языковой и профессиональной подготовки.

Кроме этого подписанием совместного заявления литовская сторона выражает поддержку деятельности по реформированию оборонного сектора и продолжению предоставления Украине материально-технической и консультативно-совещательной помощи, содействию в реабилитации и лечении раненых участников АТО.

Главы оборонных ведомств Украины и Литвы достигли договоренности о продолжении диалога по вопросу оборонного сотрудничества в двустороннем формате в течение 2017 года.