Директор НАБУ недоумевает из-за позиции ВСП относительно необходимости согласования с ними избрания судье меры пресечения

Заявление Высшего совета правосудия (ВСП) о необходимости согласования с ними избрания судье меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей нивелирует судебную реформу, считает директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

На брифинге во вторник в Киеве он напомнил, что задержанному судье Соломенского райсуда не была избрана мера пресечения. По его словам, это первый случай, когда потребовалось согласие ВСП на избрание меры пресечения.

"Появляется интересное публичное обращение этого органа о том, что мы настаиваем на том, что надо получать согласие ВСП... Почему это только сейчас? Почему ВСП молчал, когда изменения вступили в законодательстве в силу?" - выразил недоумение А.Сытник.

Он отметил, что в пояснительной записке к закону о внесении изменений в Конституцию в части судебной реформы написано, что нужно согласие ВСП на избрание меры пресечения судье, который "пойман на горячем" при совершении преступления.

Директор НАБУ указал, что в течение четырех месяцев была наработана практика обращения Генпрокуратуры и Бюро в суды для избрания ареста уличенным в преступлениях судьям, а сейчас ситуация поменялась. "Поэтому мы считаем это попыткой нивелировать судебную реформу... Первые материалы по кандидатам (в обновлённый Верховный суд) переданы в Высшую квалифкомиссию судей, общественному совету добропорядочности... Мы считаем недопустимыми такие действия (со стороны ВСП), считаем, что эти действия несколько дискредитируют судебную реформу, которая, по моему мнению, является последним шансом для страны сделать процесс тех реформ, которые уже сделаны, необратимым", - подытожил он.

По словам А.Сытника, он инициировал встречу с членами ВСП, но его предложение проигнорировали.

Как сообщалось, ВСП принял публичное обращение к судам и Генеральной прокуратуре Украины, в котором обратил внимание на необходимость соблюдения конституционных гарантий независимости и неприкосновенности судьи: без согласия ВСП судью нельзя задержать или арестовать до вынесения приговора, за исключением задержания во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

ВСП отмечает, что судья, задержанный по подозрению в совершении деяния, за которое предусмотрена уголовная ответственность, должен быть немедленно освобожден после выяснения его личности, за исключением двух моментов: если ВСП дал согласие на задержание судьи в связи с таким действием и если судья задерживается во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Спустя какое-то время ВСП получил официальное письмо генпрокурора Юрия Луценко, и стороны договорились посредством консультаций решить правовую коллизию в вопросе сроков содержания под стражей судей.