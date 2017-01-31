События

14:47 31.01.2017

Посол Великобритании о ситуации в Авдеевке: Необходимо немедленное перемирие

Посол Великобритании в Украине Джудит Гофф обеспокоена гуманитарной ситуацией в Авдеевки (Донецкая обл.), а также считает необходимым установление перемирия на Донбассе для помощи мирным жителям.

"Глубоко обеспокоена кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленное перемирие для помощи мирным жителям", - написала она на своей странице в Твиттер.

Ранее посол США Мари Йованнович выразила обеспокоенность положением жителей Авдеевки (Донецкая обл.), которые вследствие повреждения боевиками линии электропередач остались без воды, электричества и теплоснабжения. "Посол Йованович: очень беспокоюсь за жителей Авдеевки, особенно за 2500 детей, которые без воды, электричества и тепла после того, как линии электропередач были оборваны", - говорится в сообщении посольства США в Твиттере.

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