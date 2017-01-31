Москаль призывает Гройсмана направить 200 вагонов леса из Закарпатья в Авдеевку

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана поручить Государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатской области в оставшуюся без отопления Авдеевку 200 вагонов с лесом.

"Призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана дать срочное поручение Государственному агентству лесных ресурсов отправить из Закарпатья в замерзающую Авдеевку 200 вагонов с лесом", - написал Г.Москаль на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

По его словам, в течение прошлого года гослесхозы со всей Украины под видом дров пытались вывезти в Евросоюз массу древесины, которая была остановлена на границе. "Сейчас склады Закарпатья забиты остановленными "дровами", всего их собралось около двухсот железнодорожных вагонов", - написал глава обладминистрации.

"Я знаю, каково сейчас жителям Авдеевки, которые среди зимы остаться без отопления… Поэтому предлагаю немедленно отправить в Авдеевку из Закарпатья древесину, не арестованную судом и не являющуюся вещдоком по уголовным производствам (а это масса леса). Часть леса при этом можно отдать на передовую нашим военным для строительства укреплений и обогрева", - добавил Г.Москаль.