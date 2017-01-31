В центре Авдеевки открыт пункт обогрева, за первые три часа им воспользовалось около ста местных жителей

В центре г.Авдеевка Донецкой области во вторник утром открыт пункт временного обогрева для местных жителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", из-за остановки Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ) в большинстве жилых домов и квартир практически отсутствует подача тепла, из-за постоянных обстрелов ремонтники не могут приступить к восстановлению разрушенной накануне сети "Макеевка-1".

Пункт обогрева, состоящий из 6 больших палаток, развернут на стадионе возле здания городской военно-гражданской администрации. В палатках местным жителями предлагают горячий чай, гречневую кашу с тушенкой, которую варят в полевых кухнях. Местным жителям также предлагают подзарядить мобильные телефоны и другую технику.

В самом пункте работают около 30 сотрудников ГСЧС, правоохранители, военнослужащие ВСУ, а также 25 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", капелланы привезли хлеб и выпечку.

Как рассказал один из спасателей, пункт был развернут около 8.00 утром, за первых три часа туда обратились около сотни местных жителей, в основном пожилые люди.

Планируется, что пункт будет работать круглосуточно.

Как сообщалось, в районе Авдеевки идут интенсивные артиллерийские обстрелы боевиками. Город остался без воды, энерго- и теплоснабжения.

АКХЗ остановил работу после обстрелов вследствие обесточивания, однако утром в понедельник сохранял автономную генерацию электроэнергии на заводе и обогрев Авдеевки на коксовом газе.