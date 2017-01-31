События

13:03 31.01.2017

Штаб Ахметова направил в Авдеевку мобильную бригаду волонтеров и продуктовые наборы

Гуманитарный штаб Рината Ахметова во вторник утром принял решение перенаправить в г.Авдеевка Донецкой области машину мобильной бригады волонтеров, которая направлялась на выдачу наборов в Бахмутский район, сообщается в заявлении штаба в связи с обострением ситуации в городе.

Кроме того, в палаточный городок, в котором оборудованы пункты обогрева и полевая кухня, доставлены 800 взрослых и 100 детских продуктовых наборов, говорится в сообщении.

"Штаб Рината Ахметова крайне обеспокоен активизацией военных действий и гуманитарной ситуацией, сложившейся за последние дни на линии соприкосновения в районе Авдеевки, Ясиноватой, а также в Макеевке и отдельных районах Донецка", - говорится в сообщении.

В штабе заявляют о готовности доставлять дополнительную помощь в необходимых объемах.

"Авдеевке грозит гуманитарная катастрофа – на грани замерзания система отопления. Температура воздуха в 9.00 составляла 22 градуса мороза. Руководство Авдеевского коксохимического завода, представители власти и МЧС делают все возможное, чтобы спасти людей и предприятие, от которого зависит жизнь города. Ринат Ахметов поставил Гуманитарному штабу задачу направить имеющиеся ресурсы на помощь мирным жителям, оказавшимся в критической ситуации", - говорится в заявлении.

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