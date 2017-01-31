События

13:39 31.01.2017

Украинские бойцы отразили атаки боевиков под Авдеевкой и контратаковали для улучшения оперативных позиций - Турчинов

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что все попытки атак со стороны боевиков в Авдеевке были придушены украинскими военнослужащими.

"Все попытки атак российско-террористических группировок придушены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции", - цитирует слова А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, обострение ситуации произошло "после окончания инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины". "После их отъезда активность обстрелов российскими гибридными войсками наших позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, существенно выросла", - сказал секретарь СНБО, добавив, что обстрелы ведутся не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, но и из реактивных систем залпового огня.

Согласно информации, в результате масштабных обстрелов в Авдеевке пострадали не только инфраструктура, но жилищные дома, есть раненные среди гражданского населения. Активные обстрелы окраин города не позволяют проводить ремонтные работы для возобновления электро- и энергопоставок.

"Донецкой военно-гражданской администрацией и ГСЧС в городе создано областной координационный штаб, проводятся активные восстанавливающие работы", - сказал А.Турчинов.

По его словам, в случае продолжения обстрелов Авдеевки со стороны боевиков ГСЧС готово к эвакуации жителей города на безопасное расстояние в ближайшие населенные пункты.

"Украинская армия надежно держит свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону – обречены", - сказал секретарь СНБО.

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