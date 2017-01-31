Комитет министров Совета Европы в среду рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов в среду, 1 февраля, будет рассмотрена нынешняя ситуация на Донбассе.

"Завтра третий шаг - обострение на фронте будет рассмотрено на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов", - написал Д.Кулеба в Twitter во вторник.

Завтра 3й крок - загострення на фронті буде розглянуте на засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні послів. #stoprussianaggression — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 31 января 2017 г.

Он также сообщил о других шагах: "Отправил топ-чиновникам Совета Европы информацию об эскалации на Донбассе с призывом действовать. Это первый шаг. Завтра и дальше будут следующие. Второй шаг: официальные письма генсеку, комиссару по правам человека и председательству Совета Европы. Сегодня день будет на телефоне с коллегами по ситуации".

Д.Кулеба также выложил фотокопии отправленных официальных писем относительно ситуации на Донбассе.