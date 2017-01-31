События

13:30 31.01.2017

Комитет министров Совета Европы в среду рассмотрит обострение ситуации на Донбассе

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов в среду, 1 февраля, будет рассмотрена нынешняя ситуация на Донбассе.

"Завтра третий шаг - обострение на фронте будет рассмотрено на заседании Комитета министров Совета Европы на уровне послов", - написал Д.Кулеба в Twitter во вторник.

Он также сообщил о других шагах: "Отправил топ-чиновникам Совета Европы информацию об эскалации на Донбассе с призывом действовать. Это первый шаг. Завтра и дальше будут следующие. Второй шаг: официальные письма генсеку, комиссару по правам человека и председательству Совета Европы. Сегодня день будет на телефоне с коллегами по ситуации".

Д.Кулеба также выложил фотокопии отправленных официальных писем относительно ситуации на Донбассе.

ВАЖНОЕ

Интенсивные бои в районе Авдеевки продолжаются, силы АТО с начала суток без потерь

Февраль в Украине начнется с небольшого ослабления морозов

На станции "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством

За двое суток под Авдеевкой 7 украинских военных погибли, 35 ранены

Кличко получил символические ключи от Евровидения-2017

ПОСЛЕДНЕЕ

Москаль призывает Гройсмана направить 200 вагонов леса из Закарпатья в Авдеевку

США обеспокоены гуманитарной ситуацией в Авдеевке

В центре Авдеевки открыт пункт обогрева, за первые три часа им воспользовалось около ста местных жителей

Украинские бойцы отразили атаки боевиков под Авдеевкой и контратаковали для улучшения оперативных позиций - Турчинов

В Киеве провели жеребьевку полуфиналистов Евровидения-2017

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА