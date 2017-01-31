На станции "Майдан Незалежности" в Киеве перебои с электричеством

На станции "Майдан Незалежности" Куреневско-Красноармейской (М2) линии Киевского метрополитена - перебои с энергоснабжением, вследствие чего оплата за проезд принимается только наличными средствами.

"На "Майдане" сбой электроснабжения. Специалисты уже работают. Оплата пока только наличными деньгами", - сообщается в микроблоге столичного метро в соцсети Twitter во вторник.

Пассажирам также предлагается воспользоваться расположенной неподалеку станцией "Крещатик" Святошино-Броварской (М1) линии метро, пересадочной на станцию "Майдан Незалежности". "Там все работает", - сообщают в метрополитене.